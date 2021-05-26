مستوطنون يستولون على مبنى شرق بيت لحم ويحولوه لنواة استيطانية

وطن: استولى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على مبنى قديم في قرية الرشايدة شرق بيت لحم، وحولوه لنواة استيطانية.

وأفاد رئيس مجلس قروي الرشايدة فواز الرشايدة، بأن مجموعة من المستوطنين استولوا على مبنى قديم بمساحة اجمالية تبلغ (400 متر مربع)، كان يستخدم سابقا مقرا لجيش البادية الأردني يقع في منطقة رجم الناقة، حيث تم تنظيفه ووصلة بالكهرباء والمياه وتركيب انارة وكشافات، بالإضافة الى وضع اسرة للنوم.

وأشار الرشايدة الى أن هذه المنطقة حيوية ورعوية وقريبة جدا من القرية، ومصنفة انها محمية طبيعية، وأن الاحتلال يمنع المواطنين من الوصول اليها. وقال: ما يجري الآن في المنطقة للاستيلاء على مساحة واسعة من الأرضي تقدر بمئات من الدونمات، وانشاء بؤرة استيطانية عليها.

(وفا)