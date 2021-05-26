الاحتلال يزيل شعارات واسماء عائلات عن جدران حي الشيخ جراح بالقدس



وطن: أزالت طواقم من بلدية الاحتلال في القدس، فجر اليوم الأربعاء، شعارات واسماء عائلات عن جدران حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم البلدية وبحماية من قوات الاحتلال، أزالت الشعارات الوطنية وأسماء العائلات المهددة منازلهم بالإخلاء لصالح المستوطنين، باستخدام ادوات الطلاء والدهان، في محاولة لمنع أي تضامن مع الأهالي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل الحي، ومنع المتضامنين من الوصول إليه.

(وفا)