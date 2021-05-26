فيديو | الاحتلال يقمع اعتصاما لأهالي حي بطن الهوا احتجاجا على قرار تهجيرهم من منازلهم

وطن: قمعت قوات الاحتلال اعتصاما سلميا، صباح اليوم، لأهلي حي بطن الهوى في القدس المحتلة، أمام محكمة الاحتلال المركزية، والتي تنظر اليوم باستئناف الأهالي ضد قرار الاحتلال بتهجيرهم من منازلهم.

وقال رئيس لجنة أهالي الحي زهير الرجبي، إن جلسة اليوم ستنظر في قرارات إخلاء عدد من العائلات في الحي من منازلهم، من أصل 86 أسرة، وفي حال كان قرار المحكمة سلبي سيشمل جميع الأسر.

وكان العشرات قد اعتصموا ليلة أمس في خيمة التضامن في حي بطن الهوى في سلوان بالقدس المحتلة، احتجاجا على محاولات الاحتلال تهجيرهم قسريا من منازلهم.

ويتهدد خطر الإخلاء في حي بطن الهوى، وفق لجنة أهالي الحي، 86 أسرة تضم حوالي 750 فردا، يعيشون في 15 بناية، كما أن ما يجري في الشيخ جراح وفي بطن الهوى، يظهر بوضوح مخططات الاحتلال لتهجير قسري للمواطنين المقدسيين من محيط البلدة القديمة.