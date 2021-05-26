الاحتلال يهاجم مقر الهلال الأحمر في طوباس بقنابل الغاز بكثافة

وطن: هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طوباس بقنابل الغاز السام والمدمع وأصابت عددا من المسعفين بالاختناق.

وبينت الجمعية في بيان لها أن الاحتلال أطلق 29 قنبلة غاز صوب المقر، ما أدى لإصابة بعض أفراد الطاقم بالاختناق، وحدوث بعض الحرائق في محيط مبنى الجمعية.

واعتبرت أن ما حدث هو عقاب لأفراد للجمعية على دورهم البطولي البارز في القيام بواجباتهم اتجاه أبناء شعبهم والتصدي للاحتلال.