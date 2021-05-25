مصرع طفلين شقيقين بحادث سير ذاتي في الخليل

وطن: لقي طفلان شقيقان (6 سنوات و3 سنوات) مصرعهما وأصيب والدهما بجروح، مساء اليوم الثلاثاء، جراء حادث سير ذاتي وقع على الطريق الواصل ما بين يطا والريحية جنوب الخليل .

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، بأن الحادث نجم عن انقلاب ذاتي لمركبة وسط الطريق، الأمر الذي تسبب بمصرع الطفلين وإصابة والدهما بجروح متوسطة.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.