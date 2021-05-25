"الزراعة" تؤكد مواصلة منع استيراد البطيخ حماية للمنتج المحلي

وطن: أكد وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، مواصلة منع استيراد البطيخ لحماية المنتج المحلي.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، إنه "حماية للمنتج المحلي الفلسطيني من البطيخ وتعزيزا لصمود المزارع لا سيما في الأغوار الفلسطينية من أقصى جنوبها حتى أقصى شمالها، فقد أصدرت الوزارة قرارا بمنع استيراد هذا المنتج، ولم تصدر أي رخصة أو تصريح أو موافقة على دخول البطيخ من أي مصدر غير فلسطيني منذ 1/4/2021، وتؤكد على استمرارها بقرارات الحماية حتى بيع كامل الإنتاج المحلي".

وشددت الوزارة، في بيانها، على دور جميع الجهات الرقابية بمكافحة عمليات التهريب وإنفاذ القوانين الفلسطينية في من تسول له نفسه المساس بمزارعنا واقتصادنا، وأهابت بجميع التجار والباعة توخي الحذر في مصدر البطيخ الذي يسوق من قبلهم، وصولا إلى سوق فلسطيني نظيف واقتصاد وطني مؤازر لصمود المزارعين.