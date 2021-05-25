الإغاثة الزراعية تحذر من التدهور الكبير في الإنتاج الحيواني في قطاع غزة

وطن: حذرت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) من التدهور الحاصل في قطاع الإنتاج الحيواني بغزة، في ظل الاستهداف الإسرائيلي له، مما أدى الى نفوق مئات الألاف من الدواجن والحيوانات.

وقالت لجان الرصد والتوثيق الميدانية التابعة للإغاثة الزراعية ان العشرات من مزارع الدواجن المتواجدة شرق مدينة غزة قد دمرت كليا بفعل الالة القصف الاسرائيلي ، حيث تم استهداف هذه المزارع بمئات الاطنان من المتفجرات ، بالإضافة لمنع اصحاب المزارع من الوصول لها من خلال استهدافهم بشكل مباشر.

ويقول المزارع مصطفى مقاط من منطقة التفاح شرق المدينة ان الطائرات الإسرائيلية استهدفت الأراضي المحيطة بمزرعته بالصواريخ والقذائف ، وهو الأمر الذي أدى لتدمير المزرعة البالغة مساحتها 400 متر بشكل كامل ونفوق ما يزيد عن 4000 صوص لاحم بعمر 26 يوم.

ويضيف مقاط انه تكبد خسائر كبيرة أثر تدمير مزرعته مما أدى الى تراكم الديون عليه وعدم قدرته على تأسيس مزرعة ثانية بدون تعويض من الجهات المختصة.

كما رصدت اللجان حالة مشابهة لدى المزارع منتصر مقاط الذي خسر مزرعته التي كانت تضم 3000صوص لاحم، حيث لم يتمكن صاحب المزرعة من الوصول لمزرعته لتزويد الصيصان بالأعلاف بسبب القصف العشوائي والعنيف على المنطقة و تم تقدير خسارته ب25 ألف شيكل.

وقامت لجان الرصد والتوثيق بزيارة مزرعة المزارع أكرم مطير من حي التفاح شرق غزة ، والتي تحتوي على 3500 دجاجة بعمر 35 يوم ادى القصف العنيف على المنطقة على عدم قدرة المزارع من الوصول لها ونفق ما يزيد عن 1800 دجاجة.

كما رصد التقرير واقع العديد من المزارع التي دمرت بصورة كليه منها مزرعة المزارع مطر أكرم من التفاح شرق المدينة.



وتدعوا الإغاثة الزراعية المؤسسات الحقوقية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال بحق المزارعين وتكبيدهم خسائر فادحة جراء ذلك ، كما دعت المؤسسات المانحة الى تقديم يد العوان للمزارع الفلسطيني الذي يعد الشريحة الأولى للاستهداف الإسرائيلي.