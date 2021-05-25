الصحة تتسلم أكثر من مئة ألف جرعة من لقاح "فايزر"

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، استلام 102.960 جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، من اليونسيف عبر مؤسسة كوفاكس.

وأضافت الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إرسال 46.800 جرعة من الجرعات المستلمة إلى قطاع غزة، مناشدة المواطنين في القطاع بأخذ التطعيمات خصوصاً في ظل هذه الظروف الحرجة.

وتابعت: ساهم العدوان الإسرائيلي الأخير على أهلنا في قطاع غزة في تفاقم الوضع الصحي، خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث ساهم وسيساهم تشريد مئات العائلات من بيوتهم إلى المدارس والشوارع والأماكن العامة في انتشار الوباء بشكل كبير.

وأكدت وزيرة الصحة أن تلقي المطاعيم المضادة لفيروس كورونا سيساعد في التخفيف من انتشار الفيروس.