وزير الخارجية الأمريكي يصل رام الله ويبدأ اجتماعا مع الرئيس عباس

وطن: بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، اجتماعا مع الرئيس محمود عباس إثر وصوله إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ووصل بلينكن رام الله قادما من مدينة القدس المحتلة، وبدأ اجتماعا مع الرئيس عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية فور وصوله.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال بلينكن، في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “طلب مني الرئيس بايدن القدوم إلى هنا اليوم من أجل 4 أسباب؛ الأول تأكيد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، والبدء بالعمل من أجل استقرار أوسع وتقليص التوتر في الضفة الغربية والقدس".

وأضاف أن السببين الآخرين هما "دعم حثّ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من أجل إفادة الشعب الفلسطيني، ومواصلة إعادة بناء علاقاتنا مع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية".

وتابع: "يجب أن يتم البناء على وقف إطلاق النار” بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال.

ومنذ فجر الجمعة الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوما من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ورد الفصائل بإطلاق صواريخ على مناطق إسرائيلية.

ووصل بلينكن، صباح اليوم، إلى دولة الاحتلال، في مستهل أول زيارة له، تشمل أيضاً وفلسطين ومصر والأردن.