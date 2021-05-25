حماس: صُدمنا من تصريحات مدير عمليات الأونروا في غزة الذي نصّب نفسه ناطقاً باسم جيش الاحتلال

وطن: أعربت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن صدمتها من تصريحات ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، للقناة 12 العبرية، حول عدوان الاحتلال الأخير على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها: إن شمالي نصّب نفسه محللا عسكرياً أو ناطقا باسم جيش الاحتلال.

وأضافت: "فقد برر شمالي استهداف المدنيين ومنازلهم، وقلل من حجم الخسائر، ومدح قدرة جيش الاحتلال ودقته في إصابة أهدافه".

وتابعت حماس: نذكر السيد شمالي بأنه مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وظيفته الأساسية هي حماية وتشغيل وغوث اللاجئين، وليس تبرير العدوان عليهم بقتل أطفالهم وهدم منازلهم، كما نذكره أننا في هذه الجولة فقط من العدوان على شعبنا فقدنا أكثر من 250 شهيدا، من بينهم 66 طفلا، و39 امرأة، إضافة إلى حوالي 2000 جريح معظمهم من الأطفال والنساء، كما تم قصف آلاف البيوت على رؤوس ساكنيها، وتم استهداف المئات من المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وكان شمالي، قد زعم في تصريحات لـ (القناة 12) العبرية: إنه "لا يشك في مدى دقة القصف الذي نفذه جيش الدفاع الإسرائيلي على قطاع غزة، ويرى حرفية عالية في الطريقة التي قصف بها الجيش غزة على مدار الأيام الـ 11 الماضية."

وأضاف: أن "الجيش الإسرائيلي لم يضرب، مع بعض الاستثناءات، أعياناً مدنية، ولكن ما كان يقلقه هو الوقع الأكثر وحشية لهذه الغارات".