"وطن" تطلق برنامج "أصوات عربية حرة"..

وطن: تطلق شبكة وطن الاعلامية، برنامج "اصوات عربية حرة"، الذي يعد الاول من نوعه على صعيد الاعلام الفلسطيني.

ويهدف البرنامج الى اعادة الاعتبار لفلسطين في عمقها العربي والقومي، ولاعلاء الصوت العربي الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية، والذي يشكل سدا منيعا في مواجهة سياسات الاحتلال العنصرية، ورافضا لمحاولات التطبيع العربية.

ويستضيف البرنامج الذي يقدمه الصحفي سامر خويرة، نخبة من السياسيين والأدباء والمثقفين والاعلاميين والناشطين العرب على امتداد الوطن العربي والعالم، الداعمين للقضية الفلسطينية والفاعلين في مواجهة التطبيع على مختلف المستويات.

ويأتي البرنامج ايمانا من شبكة وطن بان القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية العرب واحرار العالم، وأن الدفاع عنها ونصرتها وتبيان عورة الاحتلال والمطبعين أمانة في أعناق الشعوب العربية، التي كانت وما زالت من أكبر وأهم المناصرين لفلسطين.

كما يسعى البرنامج الى كشف عورة المنهزمين والمروجين للتعايش والتطبيع مع دولة الاحتلال، وإلى إحباط مخططاتهم للنيل من الوحدة والقومية العربية، وتبيان خطورة خطواتهم على قضية العرب الاولى.

ويهدف البرنامج الى مخاطبة الرأي العام الفلسطيني والتأكيد له على وقوف الشعوب العربية الحية الى جانبه في معركة التحرير، وإلى مخاطبة الرأي العام العربي بأهمية الوقوف إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين وعدم الركون إلى ما تروج له الأنظمة العربية من خطابات رنانة، لا رصيد لها على الأرض.

ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته، الكاتب والإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، الأمين العام للرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، المقيم في لندن، والسفير السابق د. عبد الله الأشعل، مساعد سابق لوزير خارجية مصر.

ويبث البرنامج كل أربعاء، في تمام الساعة السادسة مساء، ويعاد الخميس في الثانية ظهرا.