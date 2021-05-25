محامون من أجل العدالة لـوطن: المعتقل طارق خضيري لم تثبت بحقه التهم الموجهة له وبناءً عليه قررت النيابة الإفراج عنه

وطن: قررت النيابة العامة في أريحا، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن المعتقل السياسي طارق الخضيري، بشرط ضمان بقائه في مكان إقامته.

وقال المحامي عضو محامون من أجل العدالة، مهند كراجة، لوطن، إن المعتقل السياسي طارق خضيري لم تثبت بحقه التهم الموجهة له وبناءً عليه قررت النيابة العامة الإفراج عنه لعدم كفاية الادلة.

وأضاف أن محامي المؤسسة لم يتمكنوا من زيارته أو الاطمئنان على وضعه منذ لحظة اعتقاله.

وأشار إلى أن من حق طارق الخضيري مقاضاة أي شخص قام بتوجيه الاساءة تجاهه وشتمه على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المفترض أن تقوم النيابة العامة تلقائيا بتحريك هذه القضية بصفتها "حق عام".

ويذكر أن جهاز الأمن الوقائي، قام باعتقال الشاب طارق الخضيري منذ 23 من الشهر الحالي بعد استدعائه إلى مقر الأمن الوقائي في مدينة رام الله، بادعاء أن الخضيري اساء للرئيس الراحل أبوعمار خلال مظاهرة جابت مدينة رام الله بعد انتصار المقاومة في غزة، وقد ذكرت منصات الكشف عن الأخبار الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهتاف الذي كان يهتف به الخضيري لا يوجد فيه إساءة للرئيس أبو عمار.