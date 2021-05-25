سلطة المياه تعلن عن إعادة تشغيل محطة معالجة المياه العادمة في خان يونس

وطن: أعلنت سلطة المياه، اليوم الثلاثاء، عن تشغيل محطة معالجة المياه العادمة في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد جهود حثيثة قامت بها بالتعاون مع طواقم مصلحة مياه بلديات الساحل.

وقالت إنها تمكنت من إصلاح جملة من الأضرار التي تعرضت لها الخطوط الناقلة الممتدة من محطة الوفية في مدينة خان يونس إلى المحطة الواقعة في منطقة الفخاري شرق المحافظة، وأدت إلى تعطلها عن العمل خلال فترة العدوان.

وبينت سلطة المياه أن استهداف هذه المحطة أدى إلى عودة تدفق المياه العادمة إلى البحر دون معالجة ما يهدد بوقوع كارثة بيئية وصحية، وهو ما دفع سلطة المياه بالتعاون مع مصلحة المياه والبلديات الشريكة إلى الإسراع بإجراء الإصلاحات الضرورية.

وتقدر الطاقة الانتاجية للمحطة يومياً، بنحو 13 ألف كوب من المياه العادمة القادمة من مدينة خان يونس وتخدم أكثر من 250 ألف نسمة.

وأوضحت سلطة المياه أن الاضرار وصلت كذلك إلى الخطوط الإضافية للصرف الصحي والمتصلة بالخط الناقل مما تسبب في حدوث أضرار جسيمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية والقصف المتواصل خلال العدوان الأخير على القطاع، وهو ما أدى إلى تسرب كميات من المياه العادمة، دفعت طواقم البلديات والمصلحة إلى العمل بسرعة لاستبدالها واختبارها لضمان عدم وجود أية تسريبات إضافية.

وفي وقت سابق كانت سلطة المياه قد أعادت تشغيل محطة معالجة المياه العادمة في شمال غزة بعد إجراء الصيانة اللازمة لوحدات الضخ وإصلاح خط المياه الناقل من محطة الضخ المركزية في بيت لاهيا إلى محطة المعالجة شرق جباليا، الذي تضررت بسبب القصف الإسرائيلي خلال العدوان الأخير

وتكثف سلطة المياه العمل حالياً على تقدير حجم الأضرار ليتسنى إصلاحها بشكل دائم، حيث أنه تم إجراء إصلاحات طارئة وضرورية لبعض الأضرار لتمكين مقدمي الخدمات من استئناف أو استمرار تقديمها للمواطنين، فيما تعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لاستكمال عمليات الصيانة والتأهيل لإعادة تشغيل باقي المرافق المتعطلة والمتضررة بسبب العدوان.

المصدر: وفا