صدى سوشال يستنكر حظر أرقام صحفيين فلسطينيين على تطبيق "الواتساب"

وطن: استنكر صدى سوشال المركز المختص بحماية المحتوى الفلسطيني على منصات تواصل الاجتماعي قيام إدارة تطبيق واتساب بحظر أرقام صحفيين فلسطينيين.

و تلقى المركز عدداً من الشكاوي حول حظر أرقام الصحفيين بدون سابق إنذار أو تنبيه على الرغم من أن كل ما يتم تداوله هو محتوى إخباري بحت.

وعُرف من بين الأرقام المحظورة: مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح ومراسلها هشام زقوت، والصحفيين "حسن اصليح، صالح المصري، أسعد البيروتي، عادل الزعنون وعبد الناصر أبو عون".

ويؤكد المركز على متابعته للقضية مع ادارة تطبيق واتساب والاستيضاح عن سب هذه الهجمة.

كما يشير المركز بضرورة التواصل معه لكل من تعرض لانتهاك رقمي بسبب المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي.