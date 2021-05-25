الاحتلال يعتقل 9 شبان من القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 9 شبان واستدعت آخرين في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 شبان، عقب دهم منازل ذويهم في المدينة، وهم: هاني عماد دويات، وعيسى أبو طاعة، وخالد أبو ميالة، ومهدي أبو عصب.

ومن بلدة الطور، اعتقلت تلك القوات الشاب محمد أبو الهوى (18 عاما)، بعد مداهمة منزله في منطقة "قاع الحارة" فيها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يزن عيسى منصور من بلدة بدو، ومحمد مصطفى داود من بلدة بيت دقو المجاورة، عقب دهم منزلي ذويهما.

وفي بلدة الزعيم شرقا، اعتقلت تلك القوات الشاب محمد جرادات بعد مداهمة منزل ذويه، فيما اختطفت قوة خاصة تتبع لجيش الاحتلال "مستعربون" الشاب عز الدين قباجة؛ بحجة نشره فيديو تشهير لهم على مواقع التواصل الاجتماعيز