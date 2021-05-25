10 حالات وفاة و557 اصابة جديدة بـ"كورونا"

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 14، نابلس 36، جنين 16، قلقيلية 3، سلفيت 3، الخليل 13، رام الله والبيرة 20، طوباس 1، بيت لحم 2، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 448".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 38، نابلس 23، جنين 20، سلفيت 1، الخليل 25، رام الله والبيرة 23، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 390".

وتم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية "طولكرم 1، الخليل 1، بيت لحم 1، جنين 1، سلفيت 1"، و5 حالات وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 290,505 بينهم 203,161 تلقوا الجرعتين من اللقاح.