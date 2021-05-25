حمدي فرّاج يكتب لـوطن: بلينكن.. اهلا وسهلا / لا اهلا ولا سهلا





تمنعنا تربيتنا وأخلاقنا أن لا نرحب بضيوفنا، حتى عندما تكون أرضنا محتلة ومدننا مستباحة وبيوتنا ليست بيوتنا. عرفت انك قادم الى منطقتنا كي تبحث في الصراع العربي الاسرائيلي الذي انتهى رسميا منذ زمن بعيد حين طلب زميلك كيسنجر من السادات القول ان حرب 1973 هي آخر الحروب، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية تطبيع اربع دول عربية دفعة واحدة علاقاتها مع "إسرائيل"، ما عرف باتفاقية "ابرام" من، اما الناحية الثالثة، فهي اتفاقية السلام مع الفلسطينيين التي وقعت في بيتكم الابيض والتي عرفت باتفاقية أوسلو.

ماذا ستبحث ايها الوزير، مما لم يبحثه اكثر من عشرين وزير خارجية امريكي جاؤوا من قبلك، منذ وليام روجرز عام 1969، بحثوا ومحصوا ووعدوا وأجلو وهددوا وتجاهلوا وحققوا ودققوا وتآمروا وغيروا وبدلوا، دون ان يمنحونا استقلالنا وحقنا في تقرير مصيرنا كما تنص شرعتكم الدولية الكاذبة، آخرهم "بومبيو" الذي دشن مستوطنة "ترامب" في الجولان السوري المحتل ووافق على ضم الاغوار كلها لـ"إسرائيل".

تأتي يا سيدي الوزير، وعلى لسانك لازمة "حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها"، فماذا عن حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم، وقد احتلت "إسرائيل" ما تبقى من ارضهم عام 67، وعلى مدار هذه العقود، دافعوا عن انفسهم بالحجر قبالة البندقية والدبابة، وحين لم يجدِ هذا نفعا، وازدادت اسرائيلكم صلفها بما تقدمونه لها من دعم مالي وعسكري واقتصادي، استخدمت غزة صواريخها بعد ان شنت "إسرائيل" عليها اربعة حروب إبادية. فهمت انك لن تزورها، وستكتفي برام الله، لا بأس، لكن غزة يا سيدي الوزير تخضع لحصار شامل منذ ما يزيد على خمس عشرة سنة، الا ترى انها من حقها ايضا الدفاع عن نفسها ؟ قالها الفيلسوف الامريكي اليهودي نعوم تشومسكي ؛ ليست المشكلة في ان "إسرائيل" دولة عنصرية عدوانية محتلة، لكن المشكلة انها ما زالت تظهر امام الملأ كدولة مظلومة، في حين يظهر المظلومون الحقيقيون "الفلسطينيون" ارهابيون وظلَمة. لكن هذا سيتغير، هذا ما اضافه تشومسكي، وهذا ما نراه اليوم على ارض الواقع حتى في عقر شوارعكم.

ستقول لك الايام ، وهي ما زالت طويلة امامك كوزير لخارجية امريكا العاتية، أن الشيخ جراح ليست مسجدا او كنيسة او مقام مقدس كي يخرج الفلسطينيون من كل مكان للذود عنه من باب الانغلاق الديني، وان دهاءك السلبي من ان تقسّمنا الى معتدلين وارهابيين، وإن كان سيمر على بعضنا، فإنه لن يمر علينا، وان "إسرائيل" تمنع مليوني فلسطيني "اسرائيلي" كي يخرجوا للتضامن مع اخوتهم في القدس والشيخ جراح وتعتقل منهم المئات، لن ينجح ، وانك لا تزور غزة لمعاينة آثار الزلزال البشري الوحشي الهمجي الذي مر من هناك ، لأنك لا تحب ان تذكّرك أن بعضا من دماء أطفالها عالق على يديك.