بنك القدس يقدم كراسي كهربائية للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع محافظة رام الله والبيرة

وطن: قدم بنك القدس مؤخراً دعماً لشراء كراسي كهربائية يتم توزيعها من خلال محافظة رام الله والبيرة، وذلك في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية.

وأشار البنك إلى أن هذه المساهمة هي واحدة من مساهماته المتواصلة التي تعكس أهدافه المجتمعية لمساعدة المحتاجين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتم تقديم الكراسي للمستفيدين في مبنى محافظة رام الله والبيرة وبحضور المحافظة د. ليلى غنام، ووفد من بنك القدس تمثل بـ سامح عبد الله رئيس إدارة خدمات الأفراد، وعلي مقبل مدير دائرة تنمية الودائع، وكوين مسعود مدير منطقة الوسط، وأحمد مخالفة مدير دائرة التسويق.

وشددت غنام على أن " مساندة المرضى ورعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الإعاقة وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم ليصبحوا قادرين على القيام بنشاطاتهم اليومية والاندماج في المجتمع على رأس أولويات المحافظة".

وأضافت المحافظ غنام، "نشكر بنك القدس على هذه اللفتة الكريمة"، مؤكدة على العلاقة المميزة مع البنك وشبكة أصدقاء المحافظة من القطاع الفلسطيني الخاص الذي يقف دائما الى جانب ابناء شعبنا وخاصة الفئات الاقل حظاً.

وأكد سامح عبد الله أن "تقديم هذه المبادرة يعكس دور بنك القدس التشاركي والتفاعلي مع المجتمع بكافة شرائحه"، ويؤكد على العلاقة الطيبة والفاعلة بين البنك ومختلف مؤسسات المجتمع، مشيراً أن هذا الدعم جزء من مبادرات عدة نفذتها البنك خلال الشهر الفضيل.

وثمن سامح المبادرة التي تبديها محافظة رام الله والبيرة بشكل دوري في كل عام لتقديم الكراسي الكهربائية للمحتاجين من الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأكد البنك أن هذا الدعم يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها بنك القدس لدعم المجتمع المحلي، وتجسيداً لالتزاماته المجتمعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويسعى بنك القدس على الدوام للإيفاء بوعوده اسهاماً في تنمية المجتمع الفلسطيني.