القوى الوطنية تدعو إلى اعتصام احتجاجي رفضاً لزيارة وزير الخارجية الأمريكي لمدينة رام الله

وطن: دعت القوى والفعاليات الوطنية والشعبية في محافظة رام الله والبيرة، إلى اعتصام احتجاجي على دوار المنارة عند الساعة 3:30، رفضاً لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء،

وأكدت القوى خلال الدعوة التي أعلنت عنها، أن الاعتصام يأتي رفضاً للموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال في جرائمه بحق شعبنا، وتأكيداً على حق شعبنا في كفاحه الوطني المشروع من أجل نيل حقوقه الكاملة في العودة وتقرير المصير والسيادة فوق أرضه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقد وصل، وزير الخارجية الأمريكية "انتوني بلينكن" إلى دولة الاحتلال،اليوم الثلاثاء، ضمن اللقاءات التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية، والتي تشمل زيارة مدينة رام الله ولقاء الرئيس محمود عباس.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أمس، أن زيارة بلينكن للمنطقة ستستمر إلى يوم الخميس، وسيعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني.