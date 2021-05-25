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إقتصاد وأعمال
الاحتلال يعيد فتح منطقة الصيد والمعابر لغزة الثلاثاء
حالة الطقس: أجواء حارة حتى الخميس
أسعار صرف العملات
اخصائية الطب النفسي سماح جبر لوطن: المصدومون من العدوان الإسرائيلي على غزة ليسوا مرضى نفسيين؛ بل هم في أزمة نفسية عابرة
مركز حملة لوطن: سياسات مواقع التواصل مُنحازة للاحتلال ضد الرواية الفلسطينية في إدارة المحتوى الرقمي
نقابة الصحفيين لوطن: سنصدر مسودة ميثاق شرف وطني للصحفيين خلال ايام تؤكد انحيازهم لقضيتهم
محامون من أجل العدالة لوطن: توقيف طارق خضيري جرى دون مذكرة من النيابة العامة، ونحن مقبلون على اعتقالات سياسية في كل الضفة
الاحتلال يشن حرب اعتقالات في الداخل المحتل والقدس بعد فشل عدوانه على غزة
الهيئة الإسلامية المسيحية لوطن: انتفاضة الاهل في الداخل كانت نتيجة حتمية لما يتعرضون له من تمييز عنصري
خلال حملة الحق في العمل.. أرقام البطالة المعلنة لا تعكس حجم الظاهرة الحقيقي المتفاقم على الأرض
الضفة الغربيّة في اتجاه الاستقرار الصحي والأمني
الاحتلال يعتقل مرشح قائمة "القدس موعدنا" ياسر بدرساوي من بنابلس
الشعب العربي الفلسطيني والأبعاد الاستراتيجية
الاحتلال يمدد اعتقال الفتى عنان أبو خضير من القدس المحتلة
بعد جريمة قتل طفلة في غزة.. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب بتفعيل آليات الحماية وإقرار قانون حماية الاسرة من العنف
الاحتلال يقرّر فتح معبر كرم أبو سالم وعودة حركة الصيد في بحر القطاع
القدس معتركنا
الاحتلال يعتدي على عدد من المواطنين في الشيخ جراح وسلوان ويعتقل شابا
500 عضو في الحزب الديمقراطي يوقعون رسالة تدعو بايدن الى محاسبة "إسرائيل"
نتنياهو يعلن تعيين رئيس جديد للموساد
أسعار صرف العملات
25.05.2021
07:08 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات لليوم الثلاثاء، كما يأتي:
الدولار:3.24
الدينار:4.58
اليورو:3.97
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