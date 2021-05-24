الاحتلال يمدد اعتقال الفتى عنان أبو خضير من القدس المحتلة

وطن: مددت قوات الاحتلال ، اليوم الاثنين، اعتقال الفتى عنان أبو خضير من القدس المحتلة.

وقال ناصر أبو خضير، عبر صفحته على فيسبوك، أنّ قوات الاحتلال مددت توقيف ابنه عنان حتى الخميس القادم، والتهمة مهاجمة مستوطن كان يحمل سكين بجانب بيتي.

وأوضح الوالد أن الاحتلال يحاول استهداف كل ما يخصه، إذ ابلغ بالأمس عن "التأمين الصحي والتأمين الوطني عنه وعن زوجته بحجة أنه لا يسكن في القدس وأنه من سكان الضفة.

وأكد أنّ ذلك يعني فقدان حقه الاقامة في بمدينة القدس المحتلة، أي مقدمة لسحب هويتي المقدسية، لافتًا إلى قرار سابق بحقه بالمنع من "دخول الضفة لمدة ستة أشهر" و"قرار أسبق بعدم دخول كل أحياء القدس سوى مكان سكنه".

وفي ختام منشوره على موقع التواصل الاجتماعي قال: "منذ ولادتي قبل ستين عاما لم اغادر القدس الا زائرا لمعتقلاتهم، ولدت في القدس وعاهدت نفسي ألا أموت إلا بين أحضانها وفوق ترابها ومرحى لكل ضريبة ولكل ثمن ندفعه بكل تصالح وقناعة دفاعا عن حقنا في الانغراس شوكة في خلق عدونا متمترسين في قدسنا وإلى الأبد".