الاحتلال يعتدي على عدد من المواطنين في الشيخ جراح وسلوان ويعتقل شابا

وطن: اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على عدد من المواطنين في حي الشيخ جراح، وبلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال اعتدت على المشاركين في رسم جدارية بحي الشيخ جراح شمال القدس، تؤكد على صمود المواطنين في وجه عمليات التهجير التي يتعرضون لها، واعتقلت الشاب إياد أبو سنينة.

وفي بلدة سلوان، اقتحمت قوة من شرطة الاحتلال خيمة الصمود المقامة في حي بطن الهوى، واعتدت على المتواجدين فيها.