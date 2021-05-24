500 عضو في الحزب الديمقراطي يوقعون رسالة تدعو بايدن الى محاسبة "إسرائيل"

وطن: وقع أكثر من 500 عضو من حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن وموظفين في الحزب الديمقراطي على رسالة تدعو بايدن إلى "محاسبة الحكومة الإسرائيلية" بعد عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن أكثر من 500 عضو من حملة بايدن وموظفين في الحزب الديمقراطي وقّعوا رسالةً تدعو بايدن إلى بذل المزيد في "حماية حقوق الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على عدد القتلى غير المتكافئ الذي تسببت به القوات الإسرائيلية مقارنة بتلك التي تسبب بها المسلحون الفلسطينيون".

ووقّع الرسالة التي صدرت الاثنين، الموظفون والمنظمون الذين عملوا في مقر الحملة الوطنية لبايدن، في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وفي 22 ولاية، بما في ذلك الولايات المتأرجحة في ويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وأريزونا وغيرها.

وفجر 21 مايو/أيار الجاري بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة في غزة وجيش الاحتلال بوساطة مصرية ودولية، بعد عدوان شنّه الاحتلال على القطاع استمر 11 يوماً.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين عن 279 شهيداً، بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسنّاً، فيما أدّى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".