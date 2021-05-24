استشهاد الشاب أسامة أبو ريدة متأثرا بجروحه شرق خان يونس

وطن: أعلنت مصادر طبية مساء اليوم الاثنين، استشهاد الشاب أسامة أشرف أبو ريدة (23 عاما) من سكان بلدة خزاعة شرق خان يونس متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، اليوم، استشهد المواطن محمود عمار أبو جراد، من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة متأثراً بجروح أصيب بها في الحادي عشر من أيار/ مايو الماضي خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكانت طواقم الإنقاذ والاسعاف في خان يونس، جنوب قطاع غزة، انتشلت مساء اليوم الإثنين، جثامين 4 شبان من شرق المدينة قضوا في منطقة الفخاري شرق المدينة.

وأفاد شهود عيان بأنه تم نقل جثامين الشهداء الأربعة إلى مستشفى ناصر بالمدينة.

وبانتشال جثامين الشهداء الأربعة واستشهاد أسامة أبو ريدة، ترتفع حصيلة شهداء العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي استمر 11 يوما إلى 253 شهيدا.