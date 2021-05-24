فيديو | حماس: قدرات المقاومة لم تنالها أداة التدمير إلاّ يسير، وسيتم ترميمها بأسرع مما يتوقع

وطن: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة المزيني أن قدرات المقاومة لم تنالها أداة التدمير إلاّ يسير، وسيتم ترميمها بأسرع مما يتوقع؛ "وما استخدم بالعدوان شيء بسيط مما أعدته المقاومة، ونذكر بقوة المقاومة الصاروخية واستخدام صاروخ عياش 250 والغواصات وطائرات شهاب".

وقال المزيني، خلال كلمته في مهرجان تأبين شهداء معركة "سيف القدس"، اليوم الاثنين، إن مقاومتنا أذاقت الاحتلال الويلات، مطيّرًا التحية لأرواح شهداء شعبنا، وعلى رأسهم قائد لواء غزة باسم عيسى.

وذكر المزيني أن الاحتلال انخدع بوعود إدارة ترامب بصفقة القرن واعترافه بالقدس عاصمة له، وقام بضم المزيد من الأراضي وظن أنه امتلك قوة اضافية وراء صفقات التطبيع مع بعض الدول العربية فاستمر عدوانه ضد القدس والأقصى، فأثبتت له المقاومة أن تلك الوعود أحلام وأن تلك الصفقات تجارة خاسرة وإن المشروع الصهيوني خاسر وإلى زوال".

وأكد أن انتصار شعبنا ومقاومتنا الباسلة في معركة سيف القدس يشكل علامات فارقة في تاريخ مقاومتنا الباسلة، "وسيكون له ما بعده في تعزيز صمود شعبنا على أرضنا وتحقيق أهداف شعبنا".

وبيّن أن معركة "سيف القدس" جاءت دفاعًا عن القدس والأقصى وحي الشيخ جراح وباب العمود من جرائم الاحتلال والمستوطنين، "حيث تلقى العدو درسًا قاسًا أن القدس خط أحمر وأن مهما كان الثمن فإن دفعه في سبيلها يهون".

وشدد المزيني على أن هبة الداخل والأقصى بجانب معركة "سيف القدس" كانت غير المسبوقة، مؤكدًا أن كتائب القسام لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداءات قادم، وتلبي نداء الدفاع عن القدس والمقدسات.

وأكد أن قادة الاحتلال قد تمرغ وجوههم جميعًا في التراب سياسيًا وعسكريا؛ "فأخذوا يضخمون انجازاتهم ما أفلحوا إلاّ بقتل النساء والأطفال وتدمير البيوت، واستهداف الشوارع والبنى التحتية؛ سحقًا لها من إنجازات وتجاهل كل الأعراف والمواثيق الدولية واستخدموا أسلحة محرمة".

وطالب المزيني بمحاكمة الاحتلال على جرائمه وقتله للمدنيين العزل، داعيًا للجنة تحقيق دولية تقف على مجازر الاحتلال وعدوانه على البشر والشجر والحجر.

وطالب الرئيس عباس برفع العقوبات عن غزة، وإعادة اللحمة لشعبنا، حيث بينت معركة سيف القدس كيف أن شعبنا موحّد في كل مكان، وأن الأمر لا يحتاج إلاّ صدق من أصحاب القرار.

وطمأن المزيني أهالي الشهداء والجرحى وأصحاب البيوت المدمرة أن حماس والقسام منكم ولكم وأنهم أمناء على تضحياتكم، "وإن حماس لن تخذلكم وستقف معكم، وسنعوض كل من فقد بيته ومن فقط عمله، وسنقف مع الجرح والمؤسسات التي استهدفت، سنكون إلى جانبكم نقتسم لقمة العيش معكم".

وقد شارك بالمهرجان الذي أقامته حماس بملعب اليرموك وسط مدينة غزة ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية أبرزهم قائد حماس في غزة يحيى السنوار، وشخصيات اعتبارية وعوائل شهداء العدوان وجماهير حاشدة من الشعب الفلسطيني.