وزير الخارجية الأمريكي يتوجه للمنطقة لتأكيد التزام بلاده بـ"أمن إسرائيل"، وتقليص خطر تفجر مواجهات جديدة

وطن: يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إلى المنطقة، للاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وقادة آخرين في المنطقة، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية المصري لرام الله وعمّان، في ظل حراك دولي وإقليمي لإحياء مسار سياسي لحل القضية الفلسطينية، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن سيسافر إلى "إسرائيل" ورام الله والقاهرة وعمّان خلال زيارته الممتدة إلى يوم الخميس، وسيعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن -في معرض الإعلان عن الزيارة- إنه "طلب من بلينكن القيام بهذه الرحلة بعد المساعي الدبلوماسية التي استهدفت وقف أسوأ تفجّر للعنف بين إسرائيل وحركة حماس منذ سنوات".

وقال بايدن -في بيان أصدره البيت الأبيض- "سيلتقي بلينكن بقادة إسرائيل لبحث التزامنا الراسخ بأمنها، وسيواصل مساعي إدارتنا لبناء العلاقات ودعم الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية بعد سنوات من الإهمال".

وأضاف بايدن أن بلينكن سيبحث أيضا "الجهد الدولي لضمان وصول مساعدات فورية إلى غزة بطريقة تفيد الشعب هناك وليس حماس، وتقليص خطر تفجر صراع آخر في الأشهر المقبلة".

وفي ذات السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أن المساعدات لغزة ستكون من خلال الأمم المتحدة بالأساس وبمشاركة السلطة الفلسطينية، وأضاف أن مصر ستضطلع بدور في تقديم المساعدات.

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستمهد الطريق أمام محادثات سلام في المستقبل، قال المسؤول الأميركي إن "التركيز الأساسي الآن ينصب على وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن واشنطن ملتزمة بحل الدولتين ولا تراجع عن ذلك.

وبدأ فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين فصائل المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، بعد العدوان على القطاع والذي استمر العدوان 11 يوما.

وأسفر العدوان على الفلسطينيين عن 280 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا إلى جانب أكثر من 8900 مصاب، فضلا عن تضرر 1800 وحدة سكنية وتدمير 184 برجا ومنزلا وعدد من المصانع والمرافق الاقتصادية.