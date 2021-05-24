شركتا المشرق للتأمين و"PalPay" يوقعان اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التأمين الإلكترونية

وطن: وقّعت شركة PalPay لخدمات الدفع الإلكتروني اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع شركة المشرق للتأمين، وهي الأولى من نوعها في قطاع شركات التأمين، للاستفادة من خدمات تطبيق منظومة محفظة الدفع الكترونية المتكاملة " PalPayمحفظتي"، وبموجبها ستُمكّن جميع زبائن ومؤمني المشرق للتأمين من تسديد أقساط التأمين إلكترونيا بدلاً من الدفع النقدي بكل سهولة ويسر.

ووقّع الاتفاقية مدير عام شركة PalPay معاوية القواسمي ومدير عام شركة المشرق للتأمين نهاد أسعد، وذلك في مقر الاولى في البيرة، بحضور كل من، مدير المبيعات شفيق بالي، مدير وحدة خدمات التجار عبد الهادي حمايل، ومسؤولة التسويق نتالي زين ومسؤولة تطوير الأعمال رزان شقورة، مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية في المشرق للتأمين نسيم ابو محمود، ومدير دائرة التسويق المركزي يوسف برغوثي، ومدير دائرة الاتصالات التسويقية روان جحا، ومدير تطوير المنتجات عرين شحادة.

وبموجب الاتفاقية، ستُمكن شركة المشرق للتأمين جمهور مؤمنيها من الاستفادة من خدمات التسديد الإلكتروني التي توفرها لهم عبر منصاتها الإلكترونية من خلال بيئة سهلة وسريعة وآمنة.

من ناحيته، عبر القواسمي عن سعادته بأن تكون شركة المشرق للتأمين أول شركات قطاع التأمين المنضمة إلى نظام PalPay للدفع الإلكتروني، موضحاً أن الشركة تسعى لتشجيع كافة شركات التأمين على الانضمام إلى شبكة التحصيل الإلكتروني لما في ذلك من أهمية للتسهيل على حياة المواطنين ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتعزيزها محلياً.

وقال القواسمي إنه "خلال شهر من الان ستكون هناك الانطلاقة الثانية للمحفظة بحجم كبير من الخدمات، إذ ننظر الى نظام الدفع الإلكتروني التابع لـ PalPay ليكون نظاماً وطنياً يستفيد منه كافة فئات وأفراد المجتمع في كل أرجاء الوطن". مؤكداً على أن PalPay تعمل على تعزيز أعمالها وانتشارها في الضفة وقطاع غزة بهدف تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل بالعملات النقدية، وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة في السوق المحلية.

وعن طرح خدمات التأمين وتسديد أقساطها الكترونياً، قال الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للتأمين السيد أيوب وائل زعرب: "تسعى الشركة دوماً لتقديم الأنسب لجمهور مؤمنينا وتحقيق اعلى درجات الرضا من خلال الابتكار والمتابعة لكل ما هو حديث ومتطور. كما ان تحويل الحصول على الخدمات التي تطرحها الشركة وامكانية ومتابعتها الكترونياً يمنح المؤمنين أفضل تجربة تمكنهم من توفير الوقت والجهد، حيث بالإمكان تنفيذ المعاملات في أي وقت وفي أي مكان دون الحاجة الى الانتظار، بالإضافة الى انها عملية آمنة وخالية من أية رسوم اضافية."

بدوره، أعرب مدير عام شركة المشرق للتأمين نهاد أسعد، عن سعادته لتوقيع الاتفاقيّة مع PalPay "التي ستُسهم في تسهيل الإجراءات لمستفيدي وزبائن الشركة وتيسر أمور حياتهم، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستمهد لحصول زبائن الشركة على العديد من الامتيازات.

وقال أسعد: "تقدم المشرق للتأمين باقة مميزة من الخدمات لزبائنها بما فيها خدمات الدفع والتسديد الإلكتروني التي توفرها (أونلاين)، وستشكل هذه الاتفاقية إضافة نوعية مهمة لهذه الخدمات، حيث نسعى لتحويل كافة خدماتنا لتكون الكترونية وفي متناول الجميع".

وأضاف:" نتطلع لان يكون لدينا انطلاقة جديدة لخدمات جديدة وفريدة من نوعها لمؤمنينا لنحدث ثورة في قطاع التأمين بالتزامن مع شراكتنا مع شركة PalPay التي تبذل جهودا كبيرة لتوفير أنظمة دفع متطورة وآمنة ونتطلع للمزيد من التعاون لنقدم كل ما هو جديد لزبائننا ونسهل عليهم تنفيذ عمليات الدفع المختلفة بكل بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة".