خلال يوم دراسي بجامعة بيت لحم.. التأكيد على ضرورة تسليط الضوء على حقوق اللاجئين المسلوبة

وطن: أوصى مشاركون في يوم دراسي بجامعة بيت لحم حول حقوق اللاجئين، بأهمية التطرق بصورة موسعة حول الحقوق المسلوبة من اللاجئين الفلسطينيين من خلال ندوات او محاضرات يقدمها مختصون نظرا لأهميته كوننا فلسطينيين وليس لاجئين وحسب لانها قضية فلسطين بأكملها.

وأكدوا على ضرورة الالتفات حول موضوع اهمال وكالة الغوث للخدمات الصحية المقدمة للاجئين.

وشددوا على أهمية المساهمة في تنشئة جيل واعي قادر على المطالبة بحقوقه.

جاء ذلك خلال يوم دراسي ، تحت عنوان" معا لتسليط الضوء على الحقوق المسلوبة من اللاجئين"، نظمته دائرة العلوم الاجتماعية بجامعة بيت لحم بالتعاون مع مؤسسة ابداع ضمن مساق علم اجتماع المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية، وضمن اللقاءات التي تعتمدها جامعة بيت لحم في خلق روابط مجتمعية والتجسير بين التعلم الاكاديمي والتجربة المجتمعية الفلسطينية، وذلك بتاريخ 23- 5-2021، وكان اللقاء وجاهيا" وأيضا عبر تقنية الجوجل ميت.

وتضمن اليوم الدراسي استضافة كلا من استاذ من الهيئة الإدارية في مؤسسة ابداع صالح أبو لبن، الأستاذ محمد البس من لجان العمل الصحي ، وأيضا المحلل السياسي رزق صلاح ، وذلك بتنسيق كلا من الطالبات: يارا سباتين ، روان العدم ، حنين صبيح ، وباشراف الدكتور بلال سلامة، وبحضور 25 مشارك ومشاركة من طلبة وأساتذة ومهتمين ، الى جانب بثه عبر تقنية الجوجل ميت.

وقام الأستاذ صالح أبو لبن بالتحدث حول حق العودة وباعتبار انه من اهم الحقوق التي سلبت من اللاجئين هو حقهم في العودة الى مدنهم وقراهم والتي تم سلبها بالقوة من قبل الاحتلال منذ عام 1948 ، و تضمن عدة جوانب منها القانونية ، و بأنه لا يحق لاي شخص بإضفاء شرعيته الغير القانونية القائمة على سلب الحريات الإنسانية وبالتالي حرمانهم حق الامن والاستقرار في وطنهم الأصلي وصعوبة العودة اليه و توضيحه لقرار 194 وما مضمونه واعتبر ان عودة اللاجئين الى وطنهم غير مقتصره على هذا القرار وبالذات انه هذا القرار لا يعبر بصورة واضحة عن معاناة الشعب الفلسطيني وانه قرار باهت.

اما الأستاذ محمد البس فقد تطرق حول حق اللاجئين في الصحة وارتباطها بوكالة الغوث ضمن مجموعة محاور الاول عن الحق في الصحة بشكل عام وحق اللاجئ الفلسطيني في الحصول كمواطن على الخدمات الصحية المقدمة ، و المحور الثاني حول وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) ومواقع تقديم الخدمة وعدد اللاجئين الذين يتلقون الخدمة في ٤ مواقع تواجدهم في عدة بلدان مختلفة و عدد مراكزها وطبيعة الخدمة الصحية التي تقدمها ، اما المحور الثالث والأخير كان حول التحديات التي تواجه الأونروا في تقديم خدماتها والنقص الحاصل فيها .

وتحدث رزق حول حق السكن والبناء أي مستوى معيشي لائق ، وان القضية الفلسطينية هي قضية لجوء بامتياز بمعنى إحلال قطعان بدلا من الشعب الفلسطيني وقد توسع في هذا المحور وتضمن حقهم هذا من الناحية الداخلية والخارجية للمخيمات وقد وضح ان اللاجئ الفلسطيني يواجه صعوبة من ناحية هذا الحق خارج فلسطين نفسها أي الى البلدان الذي تهجر اليها بعد عام 1948 وقد تطرق الى ثلاث بلدان رئيسية وهي الأردن، سوريا وأخيرا لبنان بحيث كانت كلا من الأردن وسوريا تعطي الفلسطيني حقه بالسكن بطريقة افضل بكثير مقارنة مع لبنان فهو محروم من الاعمار والسكن وحتى العمل وهذا يعتبر حق مسلوب ببلد يمكن ان يكون باعتباره الامن والاستقرار.