معتقل منذ 10 أيام.. محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الشيخ كمال الخطيب لمدة 5 أيام أخرى

وطن: مددت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا اليوم اعتقال الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، على ذمة التحقيق لمدة 5 أيام أخرى.

ونظَّم ناشطون اعتصاما أمام المحكمة تضامنا مع الخطيب، ورفعوا صورا ولافتات تندد بالاعتقال، وطالبوا بإطلاق سراحه فورا.

وكانت نفس المحكمة مددت الخميس الماضي اعتقال القيادي الفلسطيني في الداخل المحتل لمدة 4 أيام.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الخطيب قبل 10 أيام بعد اقتحام منزله في بلدة كفر كنا بالجليل، بزعم تحريضه على المظاهرات ضد الاحتلال.

وأثار اعتقاله مواجهات مع الاحتلال في كفر كنا واحتجاجات في مناطق أخرى بالداخل المحتل.