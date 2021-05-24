4 وفيات و355 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 16، نابلس 25، جنين 15، الخليل 13، بيت لحم 4، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 8، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 272"

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 13، نابلس 107، جنين 9، الخليل 25، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 20، سلفيت 1، ضواحي القدس 2، طوباس 2، قطاع غزة 480"

وتم تسجيل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية (طولكرم 2، نابلس 1)، وحالة وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 248,581 بينهم 199,665 تلقوا الجرعتين من اللقاح.