"هيئة الأسرى": الاحتلال يفرج عن المعتقلة سحر كعابنة وابنتها بكفالة مالية لكلتيهما

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الاثنين، أن محكمة عوفر العسكرية قررت يوم أمس الإفراج عن المعتقلة سحر كعابنة وابنتها ناريمان من بلدة العوجا قضاء مدينة أريحا، وذلك بعد دفع كفالة مالية بقيمة 1000 شيكل لكلتيهما.

وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل كعابنة وأبنائها الثلاثة ناريمان (17 عاما)، وأيهم وهاني أبو جاموس بتاريخ 17 أيار الجاري، وتم الإفراج عنها هي وابنتها، ولا يزال أبنائها داخل سجون الاحتلال.