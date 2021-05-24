الاتحاد الأوروبي يدعم إغاثة "ضحايا العنف" في فلسطين

رام الله - وطن: أعلنت المفوضية الأوروبية انها ستسهم بمبلغ 200 ألأف يورو كمساعدات إنسانية للإغاثة الطارئة لـ 54000 شخص، وذلك "استجابة للعنف المستمر في جميع أنحاء فلسطين والعدد الكبير من الضحايا المدنيين ".

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان لها انه "سيدعم تمويل جمعية الهلال الأحمر (PRCS) في تقديم المساعدة الفورية من خلال خدمات الطوارئ الطبية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في قطاع غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية. وستساعد في إعادة تخزين إمدادات الأدوية والمعدات في المستودعات والمستشفيات ومراكز الإسعافات الأولية ، وتضمن استمرار خدمات الإسعاف في عملها الأساسي."

كما "سيتم تأمين 5000 متطوع من الهلال الأحمر ، بما في ذلك أعضاء فرق الطوارئ الطبية المنتشرة منذ بداية الأزمة ، وتزويدهم بمعدات الحماية. هذا ضروري لضمان سلامتهم وتوفير الغطاء في سياق العنف الشديد والقدرات المحدودة للتعامل مع تفشي COVID-19 المستمر."

وهذا التمويل هو جزء من أقصى مساهمة للاتحاد الأوروبي في صندوق الإغاثة في حالات الطوارئ (DREF) التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC). ستساهم في تجديد صندوق DREF الذي أطلق مليون فرنك سويسري (حوالي 910.000 يورو)