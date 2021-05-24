بعد اغلاقه لأكثر من عام.. الاحتلال يعيد فتح حاجز الجلمة غداً الثلاثاء

وطن: أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، أن الارتباط أبلغهم بإعادة فتح حاجز الجلمة شمال المدينة، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بعد إغلاقه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدة تجاوزت العام.

وأضاف الرجوب في بيان صحفي صدر عنه، الليلة الماضية، أن أهلنا من أراضي الـ48 سيتمكنون من الداخل إلى جنين ابتداء من يوم الثلاثاء، ونحن جاهزون لاستبقالهم.

وأهاب بضرورة تسهيل دخول أهلنا الزوار وإزالة التعديات المعيقة للتسوق والحركة المرورية في أسواق المدينة، وضرورة التعاون مع طواقم الشرطة والبلدية لتسهيل دخول المتسوقين.