الخليل.. إصابة طفلة وحملة اعتقالات خلال مداهمات لقوات الاحتلال في قرية لتواسنة

وطن: أصيبت طفلة، مساء اليوم الأحد، خلال مداهمة قوات الاحتلال لعدد من منازل المواطنين في قرية لتواسنة جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين، بعدما اقتحمت بأعداد كبيرة قرية لتواسنة بمسافر يطا، وفتشت عددا من منازل المواطنين، واعتدت عليهم بالضرب عليهم ما أدّى لإصابة الطفلة ديما محمد ربعي (5 أعوام) بكدمات بالعين.

واعتقلت تلك القوات المواطن فضل أحمد ربعي (55 عاما) ونجله بلال (33 عاما)، بعد تفتيش منزلهما والعبث بمحتوياته، واقتادتهم إلى داخل مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة.

وفي وقتٍ سابق، افاد مركز حنظلة لشؤون الأسرى والمحررين، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت المواطن المقدسي عمر محيسن أثناء خروجه من باب الأسباط في المسجد الأقصى.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية، أنّ 3 مواطنين أصيبوا إثر اعتداء المستوطنين عليهم، في محمية وادي "قانا" المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال، جنوب شرق قلقيلية بالضفة المحتلة.

وأفاد مركز إسعاف قلقيلية بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية (معالي شمرون) هاجموا مواطنين أثناء وجودهم بالواد باستخدام الفلفل الحار، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين.