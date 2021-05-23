وزارة التنمية الاجتماعية توقّع اتفاقيات لتطوير نظام موحّد لأنظمة المعلومات

وطن: وقع وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد المجدلاني، اليوم الأحد، ثلاث اتفاقيات توريد معدّات لأنظمة المعلومات الخاصّة بمشروع تعزيز الحماية الاجتماعيّة المموّل من البنك الدولي، وثلاث شركات لأنظمة المعلومات؛ "البدّواي لأنظمة المعلومات، و"كمبيوتر ميديا سنتر"، و"أكسيزو إنفستمنت"، بقيمة إجمالية 400,000 دولار.

وأوضح المجدلاني أنّ التوقيع يهدف إلى تحقيق أهداف مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير نظام إلكتروني موحد خاص بإدارة الحالة والسجل الوطني الاجتماعي، والبنى التحتية الخاصة بأنظمة المعلومات في الوزارة.

وبيّن أنّ ذلك سيعزّز من الأداء العام للموظفين، ما ينعكس إيجابًا على خدمة المستفيدين من العائلات الفقيرة والمهمشة.

وتحتوي الاتفاقيات على رزم معدات “Software” و”Hardware”، مثل: سيرفرات، وأجهزة كمبيوتر، وأجهزة تخدم نظام إدارة الحالة والسجل الوطني الاجتماعي.

ويأتي هذا التوقيع ضمن رزم المشاريع الممولة في إطار مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية المموّل من البنك الدولي، في وزارة التنمية الاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر، أنّ البنك الدولي يبذل جهدًا في تعزيز البنية التحتية للوزارة، والتي كان منها تزويد المديريات بمركبات لتسهيل الحركة. ويعدّ هذا النشاط جزءاً من المشروع الذي بدأ في أكتوبر 2017 وما زال مستمراً، وانعكاسات أنشطته وأهدافه على أرض الواقع بزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين.