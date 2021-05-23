مقتل مستوطتة متأثرة بإصابتها جرّاء صواريخ المقاومة

وطن: أفادت مصادر عبرية، الأحد، بمقتل مستوطتة متأثرة بإصابتها جرّاء صواريخ المقاومة خلال العدوان على قطاع غزة.

وقالت صحيفة هارتس العبرية، إن المستوطتة وهي من مستوطنة "حولون" جنوب تل أبيب، أصيبت خلال أيام العدوان، وأعلن عن وفاتها اليوم.

وبحسب مصادر الاحتلال، فإنه وبمقتل المستوطنة، يرتفع عدد القتلى من المستوطنين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة إلى 13.

يشار إلى أنّ جيش الاحتلال الاحتلال شنّ على مدار 11 يومًا مضت عدواناً ضد قطاع غزة أطلق عليها اسم "حارس الأسوار" فيما تصدّت المقاومة لهذه العملية في معركة أطلقت عليها "سيف القدس " شاركت بها مختلف فصائل وتشكيلات المقاومة الفلسطينية المسلحة؛ رشقت خلالها بالصواريخ المدن الفلسطينية المحتلة والمستوطنات بآلاف الصواريخ.