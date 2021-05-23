مساعدات مصرية تصل معبر رفح بانتظار دخولها قطاع غزة

وطن: وصلت، مساء اليوم الأحد، قافلة صندوق "تحيا مصر" الإنسانية معبر رفح البري، استعدادا لتوصيل المساعدات التي تقدر بأكثر من 3 آلاف طن إلى قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم الأشقاء بقطاع غزة.

وتتضمن قافلة صندوق تحيا مصر 130 حاوية تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية) محملة بأكثر من 3 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة والخضروات، والدواجن، وفاكهة، إضافة إلى (فرشات وسجاد وأغطية)، ومطهرات، وكمامات طبية، وملابس وأدوية.

وقام الصندوق بتجهيز القافلة، من خلال المساهمات والتبرعات العينية التي قدمتها الشركات المصرية العاملة بمختلف المجالات التجارية والصناعية مشاركة منها في المبادرة المصرية لدعم وإعمار قطاع غزة التي أطلقها الرئيس قبل أيام.

في السياق، وجَّه شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، قيادات الأزهر والإدارة المختصة بالقوافل، بسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسيير قافلة إغاثية عاجلة إلى قطاع غزة، تضامنا مع القضية الفلسطينية، وتضميدًا لجراح أهالينا في غزة التي نزفت خلال الأسابيع الماضية بعد ما شهدته المدينة من عنف ودمار وإرهاب صهيوني استهدف أبناء الشعب الفلسطيني ومنازلهم والطرق والممتلكات العامة.

وقال المركز الاعلامي بالأزهر في بيان له، انه على الفور وعقب توجيهات الإمام الأكبر بدأ قيادات الأزهر في اتخاذ كل الإجراءات العاجلة لتسيير انطلاق القافلة، والتي تتضمن تجهيز المواد الإغاثية والطبية والغذائية الضرورية، مؤكدين أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من موقف الأزهر الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية عبر تاريخه، والذي ظهر بشكل واضح في تصديه للانتهاكات الصهيونية الدائمة وإعلان رفضه للسياسات الاستيطانية، ومحاولة تهويد المدن الفلسطينية وتغيير هويتها العربية.