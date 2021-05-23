8 حرائق في "غلاف غزة" يعتقد أنها بسبب بالونات حارقة

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، باندلاع عدّة حرائق في المستوطنات المتاخمة إلى قطاع غزة يشتبه أنها بفعل بالونات حارقة.

وأشار موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري إلى اندلاع نحو 8 حرائق اندلعت في المجلس الإقليمي "إشكول" مؤخرًا، لافتًا إلى أنها قد تكون بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

يشار إلى أنّ جيش الاحتلال الاحتلال شنّ على مدار 11 يومًا مضت عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها اسم "حارس الأسوار" فيما تصدّت المقاومة لهذه العملية ببسالة كبيرة في معركة أطلقت عليها "سيف القدس " شاركت بها مختلف فصائل وتشكيلات المقاومة الفلسطينية المسلحة؛ رشقت خلالها بالصواريخ المدن الفلسطينية المحتلة والمستوطنات بآلاف الصواريخ.