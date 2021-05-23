حزب الشعب يدعو الى مواصلة وحدته الميدانية ومقاومته الشعبية لإنهاء الاحتلال

رام الله - وطن: دعا حزب الشعب إلى "ضرورة استثمار ما جرى سياسياً وبخاصة وقف السياسة العنصرية والتعسفية للاحتلال في القدس تجاه ابناء شعبنا وممتلكاتهم ومقدساتهم، بعد توقف العدوان العسكري المباشر على قطاع غزة الصامد."

وفي بيان صدر عنه، ووصل وطن نسخة منه، اليوم الأحد، قال الحزب "أن الاستثمار أيضا، يجب أن يكون لوقف الاستيطان والتوسع، ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف معاناة أبنائه، وكذلك استغلال الزخم الدولي المتصاعد من أجل وضع سقف زمني وآلية دولية لإنهاء الاحتلال."

وأشاد الحزب بـ"مقاومة الشعب الباسلة التي تجلت في كل هذه الساحات، والتي استبسلت في تصديها لإرهاب الاحتلال وعدوانه السافر على ابناء شعبنا، ابتداء من الشيخ جراح وانحاء القدس المختلفة، مرورا بالعدوان الهمجي الذي استهدف شعبنا في قطاع غزة، وليس انتهاءا ببطشه في انحاء الضفة المختلفة، وكذلك عنصريته المنفلتة تجاه شعبنا داخل الخط الاخضر."

وأكد الحزب "أن ضمان تحقيق ذلك، لن يتأتى إلا من خلال تعزيز الوحدة والتلاحم الوطني ومواصلة المقاومة الشعبية والانتفاضة الشاملة بمشاركة كل قطاعات شعبنا الفلسطيني، وبما يتناسب وخصوصية كل ساحة، وهو الأمر الذي يستدعي الاسراع في تشكيل القيادة الموحدة التي تنظم جماهير شعبنا وتدير انتفاضته وحالة الاشتباك مع الاحتلال الاسرائيلي على المستويات كافة."

وقال "إن الملحمة البطولية التي سطرها ابناء شعبنا ومقاومته الباسلة للاحتلال، والتي عززت من وحدته الميدانية، تستوجب ترسيخها في مختلف المجالات والميادين وصولاَ لإنهاء الانقسام وتعزيز وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وبالتنسيق الكامل والشراكة مع كل القوى الفلسطينية كافة، كما يستدعي أيضا تطوير وتعميق العلاقة مع تجمعات شعبنا الفلسطيني في الشتات، ومع الاحزاب والقوى المختلفة المؤيدة والمناصرة لحقوق شعبنا، بما يضمن تعزيز وتطوير الزخم الشعبي الداعم لشعبنا والذي تنامى في مختلف انحاء العالم."

وأكد حزب الشعب على ضرورة مقاطعة المنتوجات والمواد الاسرائيلية في عملية إعادة اعمار غزة، وضرورة الاسراع في عملية الاعمار بجهود شعبنا واصدقائه في العالم، فضلاَ عن الشقيقة مصر والدول العربية الاخرى.