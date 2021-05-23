"خلي زادك من زرع بلادك"... انطلاق حملة لتسويق الفقوس في مدينة رام الله

وطن: نظمت، اليوم الأحد، حملة "تسويق مباشر للفقوس" من دير بلوط في رام الله بمبادرة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وبلدية رام الله.

وجاءت الحملة تحت شعار "خلي زادك من زرع بلادك" وذلك في ساحة قاعة البلدة القديمة في رام الله، بالتعاون مع جمعية الابداع التعاونية في دير بلوط والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة وي ايفكت، بمشاركة واسعة من المواطنين الذين حضروا بالعشرات للتسوق مع المزارعات اللواتي تواجدن لتسويق فقوسهن.

وأشار صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة الى أهمية الشراكة بين مجموع هذه المؤسسات لتحقيق هدف التسويق المباشر من المزارع الى المستهلك مباشرة بهدف تحقيق سعر عادل للمزارع والمستهلك نتيج لانعدام الوسطاء في هذه الحلقة، وكون دير بلوط قرية تتعرض للاستهداف الاستيطاني والاحتلالي الامر الذي يتطلب دعم المزراعات للصمود على الارض وتحقيق جدوى اقتصادية من العمل الزراعي والانتاج.

وأضاف هنية " أشكر المستهلك الذي تدافع لشراء الفقوس دعما للمزارع وايمانا بأهمية الترويج للمواسم الفلسطينية الزراعية وتشجيعها وتثبيت الرزنامة الزراعية في ذهن المستهلك حتى يبتعد عن استهلاك المحاصيل الإسرائيلية والذهاب صوب الفلسطيني".

وبدوره قال جمال مبسلط نائب مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية "أن ما نقوم به اليوم هو ترويج لتعريف المستهلك بالمواسم الزراعية وتثبيتها لديه ليقوم باعتماد هذا التاريخ العام القادم لهذا المحصول وغيره".

واشار إلى النساء العاملات، قائلاً: نشيد بحارسات الارض في دير بلوط اللواتي يعملن ويكدن في العمل الزراعي والتسويق وتقوم جمعية الابداع التعاونية في دير بلوط بتسويق الفقوس كمخلل كمنفذ من منافذ التسويق.