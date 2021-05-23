الاحتلال ينصب بوابة حديدية على الطريق العام لقرى وبلدات غرب سلفيت

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوابة حديدية على طريق عام لقرى وبلدات غرب مدينة سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت البوابة دون سابق إنذار وبشكل فجائي، ما أعاق حركة المواطنين.

وأفادت المصادر بأنه في حال تم إغلاق هذه البوابة فإنه سيضيق الخناق على تجمع سبع بلدات وقرى وهي: قراوة بني حسان، بديا، سرطة، مسحة، الزاوية، رافات، ودير بلوط.

يذكر أن هذه المنطقة تشهد مواجهات يومية بين قوات الاحتلال والمواطنين.

(وفا)