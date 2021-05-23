إقرار قروض الطلبة للفصل الدراسي الثاني 2020-2021

وطن: أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم الأحد، انتهاء فرز الطلبات المقدمة من الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، للحصول على قروض دراسية عن الفصل الدراسي الثاني من العام 2020-2021.

وأوضح الصندوق، في بيان له، أنه بإمكان الطلبة المتقدمين بطلبات للقروض؛ الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق (https://eservices.iqrad.edu.ps)لفحص قيمة القروض التي حصلوا عليها وتأكيد رغبتهم بها، ومن ثم التوجه للمكان المخصص في مؤسساتهم التعليمية لتوقيع المستندات المالية لاستكمال الحصول على القروض.

وأشار إلى أن توقيع الكمبيالات يبدأ اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين، ولغاية نفاد المبلغ المخصص لكل مؤسسة تعليمية، وبموعد أقصاه 1/7/2021، الموافق ليوم الخميس.