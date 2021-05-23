سلطة المياه تعيد تشغيل محطات المياه والمعالجة في غزة

وطن: تمكنت سلطة المياه من إعادة تشغيل محطة المعالجة في شمال غزة، بعد جهود مكثفة.

وقالت سلطة المياه في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن" تم اصلاح خط المياه الناقل من محطة بيت لاهيا المركزية الى محطة المعالجة وتوفير المعدات والمواد لعمل الصيانة اللازمة لوحدات الضخ وتشغيلها بكامل قدرتها الانتاجية لتخدم 400 ألف نسمة".

وأوضحت أن، جرى تشغيل محطة التحلية في شمال غزة بالتعاون مع طواقم مصلحة مياه الساحل للتأكد من خلوها من اية أضرار لتعود مجددا لتزويد سكان غرب مدينة غزة بالمياة الصالحة للشرب.

وأشارت إلى أنه العمل جرى بالتعاون مع طواقم البلديات على اصلاح الاضرار الناجمة في خطوط المياه الواقعة في شمال غزة والمزودة لمنطقة وسط مدينة غزة بالمياه.

وأكدت سلطة المياه أنها تركز حاليا على اصلاح الاضرار واعادة تشغيل باقي محطات تحلية المياه ومحطات المعالجة الناجمة عن العدوان بشكل عاجل وفق خطة طارئة تهدف الى عدم انقطاع المياه عن المواطنين.