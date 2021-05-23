قوات الاحتلال تغلق كافة مداخل قرية دير نظام شمال غرب رام الله

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، كافة مداخل قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر لوكالة وفا، أن الاحتلال أغلق مداخل القرية الثلاثة بالسواتر التربية والمكعبات الاسمنتية والبوابات الحديدية، ومنع مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج منها.

وأضافت ان المواطنين تمكنوا من إعادة فتح أحد المداخل المغلقة بالسواتر التربية أول أمس، قبل أن يعيد الاحتلال إغلاقه من جديدة.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال يغلق مداخل القرية منذ يوم الأربعاء الماضي، فيما تندلع مواجهات يومية على مداخل القرية.

ولفتت إلى أن المستوطنين اعتدوا خلال الأيام الماضية على مركبات الأهالي المارة من مدخلها المحاذي لمستوطنة "حلميش".