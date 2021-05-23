الإحصاء: ارتفاع الصادرات والواردات السلعية المرصودة بنسب 15 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق

وطن: قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، إن الصادرات ارتفعت خلال شهر آذار من عام 2021 بنسبة 15% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 73% مقارنة مع شهر آذار من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 114.7 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الصادرات إلى "إسرائيل" خلال شهر آذار من عام 2021 بنسبة 17% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى "إسرائيل" 88% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من عام 2021، بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق.

فيما يتعلق بالواردات، ارتفعت خلال شهر آذار من عام 2021 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 26% مقارنة مع شهر آذار من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 506.3 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الواردات من "إسرائيل"خلال شهر آذار من عام 2021 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من "إسرائيل" 52% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من عام 2021. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق.

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 11% خلال شهر آذار من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 17% مقارنة مع شهر آذار من عام 2020، حيث بلغ العجز 391.6 مليون دولار أميركي.

المصدر: وفا