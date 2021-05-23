محكمة الاحتلال المركزية في القدس تقرر الإفراج عن ستة مقدسيين

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس قررت الافراج عن ستة مقدسيين جرى اعتقالهم خلال الهجمة المسعورة التي شنتها قوات الاحتلال على البلدة القديمة في القدس مؤخراً.

ويشار إلى أن تم اعتقال الشبان عقب اعتداء المستوطنين عليهم.

وبينت الهيئة أن الوحدة القانونية في الهيئة تقدمت باستئناف للمحكمة المركزية للإفراج عن (خمسة شبان من عائلة السلايمة وهم شاهر، ومحمد قاسم، وزياد، ومحمد عماد، ومحمد أحمد وجميعهم من البلدة القديمة في القدس، ومصعب أبو فرحة)، حيث تمت الموافقة عليه للإفراج عنهم جميعاً.