بينهم أب وأبناؤه.. الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجراليوم الأحد، سبعة مواطنين بينهم أب وأبناءه من بلدات كفردان، يعبد وقباطية في محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فؤاد نايف كممجي وأبناءه عماد ومجد وشأس ومحرم، عقب مداهمة منزله في كفردان والعبث بمحتوياته بحجة أن نجله عهد مطلوب لقوات الاحتلال ولم يكن متواجدا في المنزل، فيما اعتقلت الأسير المحرر سيف الدين نزال من قباطية.

وفي بلدة يعبد اعتقلت قوات الاحتلال طارق محمد قبها بعد اقتحام البلدة وسط اطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه ما أدى الى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال أصيب خلالها العديد من الشبان بحالات الاختناق.

(وفا)