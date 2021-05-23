أجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً

وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ساعات المساء والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وغدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبياً في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق حارا نسبياً في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو حارا في معظم المناطق حار جدا في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .