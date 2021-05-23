الاحتلال يقتحم باحات الأقصى فجراً ويعتقل عددا من المصلين

وطن: اقتحم العشرات من جنود الاحتلال فجر اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى بكثافة، وسط حالة استنفار واعتداء على المصلين.

وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت بعض الشبان خلال توافدهم للصلاة في المسجد الأقصى، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، فيما أصيب آخرون بجروح ورضوض.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مقدسيين بعد اقتحام منازلهم بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت امين سر حركة فتح اقليم القدس شادي مطور، والشابين فادي مطور ونور الشلبي.