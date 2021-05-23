مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية: من غير المستساغ إعادة اعمار غزة دون ضمان عملية سياسية تعالج اساس الصراع

وطن: قال مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الأمن وحده لا يجسد السلام وأصبح لزوما العمل على تحقيق حل يفضي الى سلام مستدام.

وأضاف بوريل في بيان، إن التوصل الى وقف إطلاق النار يجب أن لا يحرف الانتباه إلى القضية الاساس وهي الدخول في مفاوضات تفضي الى حل اساس الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتحقيق السلام الذي يضمن الامن المستدام لفلسطين وإسرائيل.

وقال: من غير المستساغ أن ينخرط الاتحاد الأوروبي في إعادة اعمار غزة دون ضمان عملية سياسية تعالج اساس الصراع، ويستحيل الحفاظ على الوضع الراهن لأنه سيؤدي الى جولات جديدة من العنف.

وتابع بوريل: "أنا على اتصال مع جميع الأطراف بمن فيهم الادارة الاميركية لإطلاق مفاوضات تقود الى حل اساس الصراع بدلا من البحث عن أمن مؤقت للطرفين، ويجب اعادة تدويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".